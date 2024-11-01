Estabilidad de la red eléctrica española: más rapidez, no más inercia

El radio de acción efectivo del control de tensión mediante inyección o absorción de reactiva varía según el nivel de tensión: Red de 400 kV: 30-80 km de radio efectivo. Red de 220 kV: 15-40 km de radio efectivo. Redes de 132 kV e inferiores: 5-20 km de radio efectivo. Estos rangos dependen de las impedancias de línea, la configuración de la red y el nivel de carga, pero el principio es claro: la potencia reactiva no viaja bien a larga distancia. Intentar controlar la tensión en Andalucía desde una central en Galicia es técnicamente ineficaz,