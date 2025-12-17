Esta es la 'receta' de la longevidad del oncólogo italiano de 97 años Silvio Garattini

Comer menos, elegir con cuidado lo que se pone en la mesa (priorizando frutas y verduras), valorar bien qué evitar incluso durante las fiestas (como la carne roja y la mantequilla, que conviene sustituir por aceite de oliva), y moverse de verdad. Esta es, en síntesis, la 'receta' del profesor Silvio Garattini para vivir más y mejor del oncólogo, farmacólogo y fundador del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri, que acaba de cumplir 97 años.
De todos los que han hecho algo equiparable y han muerto no verás ninguna entrevista.
Te estoy diciendo que sacar conclusiones de datos anecdóticos sobre casos de éxito es caer en el sesgo del superviviente.
Las conclusiones hay que sacarlas de muestras estadísticas, donde sí se pueden ver representados riesgos asociados al consumo de animales sin hacer los controles sanitarios correspondientes, la lejanía del ámbito rural a los servicios médicos de urgencias, riesgos asociados al uso de maquinaria agrícola y un largo etcétera.
Eso que describes sería un sesgo del superviviente, esto del meneo también. Elegir a alguien que ha sobrevivido y hacer noticia de lo que éste diga es un claro ejemplo de sesgo del superviviente.
Eso es así con independencia de si se puede hacer otra noticia distinta con datos estadísticos que acaben coincidiendo en conclusiones con lo que diga esta persona.
Lo de la dieta mediterránea es una leyenda urbana y sucede lo mismo con lo de hacer ejercicio.
No hay nada como comer prefabricado y pasarse el día apalancado mirando el móvil y la tele.
Por contra si un estudio científico que analiza una muestra poblacional suficiente saca esas conclusiones entonces eso sí merece ser tenido en cuenta.
