Esta es la 'receta' de la longevidad del oncólogo italiano de 97 años Silvio Garattini

Comer menos, elegir con cuidado lo que se pone en la mesa (priorizando frutas y verduras), valorar bien qué evitar incluso durante las fiestas (como la carne roja y la mantequilla, que conviene sustituir por aceite de oliva), y moverse de verdad. Esta es, en síntesis, la 'receta' del profesor Silvio Garattini para vivir más y mejor del oncólogo, farmacólogo y fundador del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri, que acaba de cumplir 97 años.