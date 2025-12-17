edición general
Esta es la 'receta' de la longevidad del oncólogo italiano de 97 años Silvio Garattini

Comer menos, elegir con cuidado lo que se pone en la mesa (priorizando frutas y verduras), valorar bien qué evitar incluso durante las fiestas (como la carne roja y la mantequilla, que conviene sustituir por aceite de oliva), y moverse de verdad. Esta es, en síntesis, la 'receta' del profesor Silvio Garattini para vivir más y mejor del oncólogo, farmacólogo y fundador del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri, que acaba de cumplir 97 años.

sorrillo #2 sorrillo
Un claro ejemplo del sesgo del superviviente.

De todos los que han hecho algo equiparable y han muerto no verás ninguna entrevista.
BlackDog #3 BlackDog *
#2 Esta claro que nada puede evitar que te atropelle un coche o que seas el agraciado que ni ha fumado en su vida y le sale un cáncer de pulmón, pero te pondré de ejemplo mis abuelos por parte materna, mi abuela murió a los 104 años y mi abuelo a los 94, vivían en un pueblo de Ourense comiendo todo lo que producían, desde el huerto hasta carne, y lo poco que compraban era de primera calidad, productos de proximidad o de vecinos, les veías con 86 años a las 6 de la mañana en pie con la azada…   » ver todo el comentario
sorrillo #5 sorrillo
#3 Más de lo mismo, datos anecdóticos en base al sesgo del superviviente. Solo te sientes incentivado a explicar esa historia por que es una historia de éxito, de los que haciendo eso mismo han muerto en otros momentos no se explican sus historias en este contexto.
BlackDog #6 BlackDog
#5 Bueno, me estas diciendo que un tío de 200 kilos que come comida basura todos los días y da 30 pasos al día que son los necesarios para ir a cagar tiene mas posibilidades de llegar a los 90 años que alguien que come sano y tiene actividad física todos los días?
sorrillo #9 sorrillo
#6 No.

Te estoy diciendo que sacar conclusiones de datos anecdóticos sobre casos de éxito es caer en el sesgo del superviviente.

Las conclusiones hay que sacarlas de muestras estadísticas, donde sí se pueden ver representados riesgos asociados al consumo de animales sin hacer los controles sanitarios correspondientes, la lejanía del ámbito rural a los servicios médicos de urgencias, riesgos asociados al uso de maquinaria agrícola y un largo etcétera.
BlackDog #11 BlackDog
#9 Pues esto que es? un tío que dice que su secreto para llegar a 97 años es actividad física y comer sano y no comer o beber ciertas cosas como alcohol, es que no hay muestras estadísticas de eso? Creo que hay muchas muestra y estudios que confirman lo que este señor dice, un sesgo del superviviente sería un tío que fumando 5 cajetillas al día, bebiendo una botella de wisky al día y comiendo todo el día procesados llegase a los 97
sorrillo #12 sorrillo
#11 un sesgo del superviviente sería un tío que fumando 5 cajetillas al día, bebiendo una botella de wisky al día y comiendo todo el día procesados llegase a los 97

Eso que describes sería un sesgo del superviviente, esto del meneo también. Elegir a alguien que ha sobrevivido y hacer noticia de lo que éste diga es un claro ejemplo de sesgo del superviviente.

Eso es así con independencia de si se puede hacer otra noticia distinta con datos estadísticos que acaben coincidiendo en conclusiones con lo que diga esta persona.
wachington #7 wachington
#5 Cierto todo son sesgos.

Lo de la dieta mediterránea es una leyenda urbana y sucede lo mismo con lo de hacer ejercicio.:tinfoil:

No hay nada como comer prefabricado y pasarse el día apalancado mirando el móvil y la tele.
sorrillo #10 sorrillo
#7 Sacar conclusiones de la dieta mediterránea en base a que una persona diga en una entrevista que es su dieta es caer en el sesgo del superviviente.

Por contra si un estudio científico que analiza una muestra poblacional suficiente saca esas conclusiones entonces eso sí merece ser tenido en cuenta.
#4 diablos_maiq
#2 hay que denunciar la censura que sufren los muertos :troll:
Gry #14 Gry
#2 El truco de mi bisabuelo para llegar a los 100 era beber un chupito de aguardiente todas las mañanas con el desayuno.
javibaz #1 javibaz
-¿Cual es su secreto, Silvio?
-Me follé a la monja que ponía las vacunas.
-No, para la longevidad.
-Upsss.
#13 drstrangelove
No seré yo el que diga lo del sesgo del superviviente, pero parece obvio que cuanto menos te expongas a contaminantes, menos comas y más te muevas, tienes muchas papeletas para vivir bastantes años.
#8 Nastar
Como el chiste, vivir no se si vivira mas, pero se le va a hacer larguisimo....
#15 Kakaolat
Por esa regal de tres ningún argentino llegaría a viejo.
