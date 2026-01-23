·
Esta pluma es una obra maestra de la naturaleza
Puede que sean diminutas, pero las filoplumas permiten vuelos de miles de kilómetros sin escalas
pluma
,
evolución
,
aves
,
filopluma
4 comentarios
ciencia
#1
TodasHieren...
Muy interesante la función de la filopluma y la de las plumas en general con su función sensorial (mucho más elaborada que la del pelo animal), ¿el artículo tiene cierto tono cotilla o soy muy pejigueras?
0
K
10
#2
Asimismov
*
Y este ala es una obra maestra de Alberto Durero:
1
K
24
#3
Apotropeo
*
#2
El ala más famosa es de Fernando Fernán Gómez : " Ala mierda "
1
K
24
#4
Asimismov
#3
y ... también de José Antonio Labordeta en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
