Esta Pixar sí es nuestra Pixar: por qué ‘Hoppers’ es un brillante regreso del estudio a sus orígenes

La película recupera la ambición, ingenio y corazón que había caracterizado algunas de las anteriores y mejores aventuras de la productora. Cuando uno piensa en Pixar, automáticamente lo hace en esa lamparita dando saltos sobre la I, pero también en la fascinación de ver juguetes hablar por primera vez, la tristeza del prólogo de Up, la emoción de ver correr a Rayo McQueen por la Copa Pistón, el miedo de toparse con Randall al cruzar la puerta de Monstruos S.A. o la alegría de reunirse con los antepasados de Coco.