Esta estación de investigación antártica se eleva mediante patas hidráulicas [Eng]  

[4:06] Cualquier construcción pesada en la Antártida, a menos que se realice sobre terreno desnudo, acabará hundiéndose en el hielo. La Estación Neumayer III de Alemania, en la costa norte de la Antártida, construida en 2009, se asienta sobre 16 pilares hidráulicos que mantienen la estructura a 6 metros del hielo.Es necesario levantar periódicamente una pata, palear nieve debajo y luego bajarla para que la estación no sea devorada por el abismo helado. Sin embargo, con el tiempo, la estación se desplomará en el mar. El Instituto Alfred Wegene