En esta casa de Cáceres la reforma de una cocina se les fue de las manos: movió la frontera entre España y Portugal

Una obra ilegal en los años 50 en una casa de Cáceres propició que España le robase diez metros de país a Portugal.

4 comentarios
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
en una casa de Cáceres

Espero que la casa no estuviese en Cáceres capital. xD
Glidingdemon #3 Glidingdemon
#2 no onvre, estaba en Navalmoral de la Mata.
LázaroCodesal #4 LázaroCodesal
#2 Es una casa en Cáceres.....una parte. La otra en Portugal
Yorga77 #1 Yorga77
Reformas Usillos nunca decepciona. xD xD xD :troll:
