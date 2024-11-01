·
10
meneos
197
clics
En esta casa de Cáceres la reforma de una cocina se les fue de las manos: movió la frontera entre España y Portugal
Una obra ilegal en los años 50 en una casa de Cáceres propició que España le robase diez metros de país a Portugal.
|
etiquetas
:
caceres
,
portugal
,
españa
,
frontera
9
1
0
K
98
politica
4 comentarios
9
1
0
K
98
politica
#2
MiguelDeUnamano
en una casa de Cáceres
Espero que la casa no estuviese en Cáceres capital.
0
K
16
#3
Glidingdemon
#2
no onvre, estaba en Navalmoral de la Mata.
0
K
8
#4
LázaroCodesal
#2
Es una casa en Cáceres
.....una parte. La otra en Portugal
0
K
7
#1
Yorga77
Reformas Usillos nunca decepciona.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
