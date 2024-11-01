edición general
España tendrá el Hürjet, pero no le colocará a los turcos sus A400M

Se entierra definitivamente la idea de España de venderle a Turquía sus excedentes de aviones A400M del pedido de 27, pero les compra el Hürjet

