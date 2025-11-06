edición general
España perdió más de 30.000 millones en impuestos entre 2016 y 2021 por la ingeniería fiscal de las multinacionales

Los sistemas tributarios son redes tejidas para atrapar los beneficios allí donde se generan, pero las multinacionales han aprendido a moverse entre sus hilos y escapar por algunos agujeros. España perdió casi 33.000 millones de dólares en impuestos corporativos entre 2016 y 2021 debido al “abuso” y la “elusión fiscal” de las grandes empresas. Es lo que asegura el informe State of Tax Justice 2025, publicado esta semana por la organización Tax Justice Network

DrEvil #2 DrEvil
Para empezar: ¿Y cuánto se despilfarró?

Y luego: si no pagan sin cometer ninguna ilegalidad, entonces el problema no es que lo que hacen esté mal. El problema es que la ley está mal, que permite todas esas supuestas trampas.

Cuando pasan estas cosas hay que mirar a los que hacen esas leyes. ¿Quienes son los responsables de esas leyes?
Curiosamente es un grupo que coincide bastante bien con el grupo de los del despilfarro...
7 K 84
Mala #12 Mala
#2 Hasta donde se puede leer es de suponer que la investigación no ha llegado más lejos de 2021. Habría que preguntarse, más lla de que la ley se cosa de los del despilfarro que tú dices, si los de las prostitutas (dios me perdone) han hecho algo para solucionarlo en los últimos siete años. Al cabo tienen que hacer amigos. Cuando se marchan de la política acaban formando parte de esas empresas.
0 K 10
ipanies #7 ipanies
Por la ingeniería de mis cojones!!!! Los mismos que legislan dejan muchas gateras que luego explotan en su empresa privada de asesoramiento fiscal... Véase caso Montoro.
Es una estafa al estado y alta traición a los españoles.
5 K 61
pitercio #1 pitercio
Ahí tienes a los defraudadores gordos, quizá no legalmente, pero si benditomangionemente.
2 K 27
pepel #6 pepel
Anda que si los pilla el Ayuso, menudo pelotazo.
0 K 20
Abdo_Collo #9 Abdo_Collo
#6 El ciclisto?
0 K 6
Asimismov #3 Asimismov *
¿Y dónde estaba el periodismo serio y comprometido entoces?
Porque ahora que ya están prescritos y prisa no se han dado en denunciarlo, no sirve de nada.
1 K 19
#5 abogado_del_diablo
Y este es el meollo de la mayor parte de los problemas del mundo.

Porque ellos no roban ni estafan, que eso es de pobres. Son nada menos que ingenieros. Ingenieros fiscales.
1 K 17
strike5000 #11 strike5000
Hasta no hace mucho tiempo era habitual ir a la farmacia a pedir facturas para desgravar. La diferencia está en la cantidad, no en la intención.
0 K 11
uyquefrio #4 uyquefrio
Cuando pierdes algo no suele existir voluntariedad, pero aquí estamos hablando de medidas tomadas deliberadamente y enmarcadas en el argumento neoliberal de que los beneficios siempre deben anteponerse a las personas.
0 K 10
#8 vGeeSiz
Holanda ens roba
0 K 10
innerfocus #10 innerfocus
Y eso cuántos días de pensiones son?
0 K 6

