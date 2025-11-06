España perdió más de 30.000 millones en impuestos entre 2016 y 2021 por la ingeniería fiscal de las multinacionales

Los sistemas tributarios son redes tejidas para atrapar los beneficios allí donde se generan, pero las multinacionales han aprendido a moverse entre sus hilos y escapar por algunos agujeros. España perdió casi 33.000 millones de dólares en impuestos corporativos entre 2016 y 2021 debido al “abuso” y la “elusión fiscal” de las grandes empresas. Es lo que asegura el informe State of Tax Justice 2025, publicado esta semana por la organización Tax Justice Network