España perdió más de 30.000 millones en impuestos entre 2016 y 2021 por la ingeniería fiscal de las multinacionales

Los sistemas tributarios son redes tejidas para atrapar los beneficios allí donde se generan, pero las multinacionales han aprendido a moverse entre sus hilos y escapar por algunos agujeros. España perdió casi 33.000 millones de dólares en impuestos corporativos entre 2016 y 2021 debido al “abuso” y la “elusión fiscal” de las grandes empresas. Es lo que asegura el informe State of Tax Justice 2025, publicado esta semana por la organización Tax Justice Network
| etiquetas: empresas , fiscalidad , impuestos , hacienda , españa
Y luego: si no pagan sin cometer ninguna ilegalidad, entonces el problema no es que lo que hacen esté mal. El problema es que la ley está mal, que permite todas esas supuestas trampas.
Cuando pasan estas cosas hay que mirar a los que hacen esas leyes. ¿Quienes son los responsables de esas leyes?
Curiosamente es un grupo que coincide bastante bien con el grupo de los del despilfarro...
Es una estafa al estado y alta traición a los españoles.
Porque ahora que ya están prescritos y prisa no se han dado en denunciarlo, no sirve de nada.
Porque ellos no roban ni estafan, que eso es de pobres. Son nada menos que ingenieros. Ingenieros fiscales.