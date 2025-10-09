En España hay 950.000 funcionarios en régimen de precariedad laboral al no pasar de interinos a fijos

El abogado general de la UE, lejos de dar un revés a los interinos, critica a España por no aplicar el derecho de la unión para atajar la precariedad laboral. La reciente decisión de la justicia europea sobre los interinos en España, inicialmente interpretada como un revés para este colectivo, ha sido matizada por el abogado laboralista Javier Arauz quien ha asegurado que la visión del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE es, en realidad, un varapalo para España por el abuso en la contratación temporal.