En España hay 950.000 funcionarios en régimen de precariedad laboral al no pasar de interinos a fijos

El abogado general de la UE, lejos de dar un revés a los interinos, critica a España por no aplicar el derecho de la unión para atajar la precariedad laboral. La reciente decisión de la justicia europea sobre los interinos en España, inicialmente interpretada como un revés para este colectivo, ha sido matizada por el abogado laboralista Javier Arauz quien ha asegurado que la visión del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE es, en realidad, un varapalo para España por el abuso en la contratación temporal.

pepel #9 pepel
Y 1 funcionario por cada 16 ciudadanos.
kastanedowski #12 kastanedowski
#10 no sabia que una empresa externa podria ser llamado funcionario tambien, eso cambiaria los numeros radicalmente
kastanedowski #7 kastanedowski *
En paises como Holanda y Alemania hay como 30 funcionarios por cada 100,00 habitantes, en Espana poco mas de 45.

Esto es por la falta de uso de tecnologia, lo que alenta el trabajo " manual" y los costos exponencialmente.

Las comparaciones siempre son malas, y al final todo se reduce al " dinero" pero son buenos indicadores de la realidad
#10 srskiner
#7 probablemente el.factor mas determinante en el cálculo de empleo publico por habitante sea el.nivel de externalizacion de servicios, no el uso de la tecnología.
En el ambito que conozco bien, el municipal, la externalizacion o no de servicios como aguas, basura,iluminación y especialmente ayuda en el hogar puede multiplicar la plantilla varias veces.
Asi que no tengo datos para hablar de cuanto ahorra holanda en personal por tecnología, ( no se si tu los tienes) pero qué es empleo publico y que no tb es muy relevante.
DonNadieSoy #1 DonNadieSoy
Para pasar de interino a fijo, no tienen mas que estudiar, presentarse a un examen y aprobar, como todos sus compañeros vaya.
#2 yarkyark
#1 Y con ventaja porque como tengan antigüedad con bien poco entran.
hat100 #3 hat100
#1 si, pero para eso tendrían que sacar todas las plazas que tienen vacantes y en la mayoría de las administraciones no lo hacen, supongo que por la tasa de reposición
#11 srskiner
#3 lo de la tasa de reposicion es algo que me resulta incomprensible. Cada año haciendo el sudoku de que plazas sacamos sin que se vaya todo a tomar por saco.
El propio concepto de usar de base las jubilaciones del año anterior es un absurdo que solo facorece( comparativamente) a quien estaba mas sobredimensionado en el momento inicial
Habria sido mucho mas logico, si se querian limitar las plazas, tablas con maximos por poblacion o presupuesto para las distintas administraciones, no esa idea de brocha gorda que iba a ser una idea temporal en los 90 y ahi sigue 30 años mas tarde.
Me gustaria verdaderamente saber como es posible que aun no se haya cambiado, el psoe lleva años diciendo " el año que viene la quito" y ahi sigue.
fofito #5 fofito
#1 Para aprobar un examen primero se debe convocar oposición,que es lo que no se hace
#6 EISev
#1 mi mujer aprobó el suyo a la primera

Llevaba unos 10 años de interina cuando lo convocaron. Si sale la convocatoria cada 10 años, pues aunque quieras no puedes presentarse a examen.

Ahora lleva otros 10 años esperando que convoquen el concurso de traslados. Que tampoco se acaba de convocar
#4 villarraso1978
No sabía que Interino es lo mismo que funcionario.
#8 Bottle
#4 Son funcionarios interinos. Los que han aprobado la oposición son funcionarios de carrera.
