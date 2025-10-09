En España hay 950.000 funcionarios en régimen de precariedad laboral al no pasar de interinos a fijos

El abogado general de la UE, lejos de dar un revés a los interinos, critica a España por no aplicar el derecho de la unión para atajar la precariedad laboral. La reciente decisión de la justicia europea sobre los interinos en España, inicialmente interpretada como un revés para este colectivo, ha sido matizada por el abogado laboralista Javier Arauz quien ha asegurado que la visión del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE es, en realidad, un varapalo para España por el abuso en la contratación temporal.
| etiquetas: españa , funcionarios , trabajo , javier arauz , tribunal justicia , ue
Esto es por la falta de uso de tecnologia, lo que alenta el trabajo " manual" y los costos exponencialmente.
Las comparaciones siempre son malas, y al final todo se reduce al " dinero" pero son buenos indicadores de la realidad
En el ambito que conozco bien, el municipal, la externalizacion o no de servicios como aguas, basura,iluminación y especialmente ayuda en el hogar puede multiplicar la plantilla varias veces.
Asi que no tengo datos para hablar de cuanto ahorra holanda en personal por tecnología, ( no se si tu los tienes) pero qué es empleo publico y que no tb es muy relevante.
El propio concepto de usar de base las jubilaciones del año anterior es un absurdo que solo facorece( comparativamente) a quien estaba mas sobredimensionado en el momento inicial
Habria sido mucho mas logico, si se querian limitar las plazas, tablas con maximos por poblacion o presupuesto para las distintas administraciones, no esa idea de brocha gorda que iba a ser una idea temporal en los 90 y ahi sigue 30 años mas tarde.
Me gustaria verdaderamente saber como es posible que aun no se haya cambiado, el psoe lleva años diciendo " el año que viene la quito" y ahi sigue.
Llevaba unos 10 años de interina cuando lo convocaron. Si sale la convocatoria cada 10 años, pues aunque quieras no puedes presentarse a examen.
Ahora lleva otros 10 años esperando que convoquen el concurso de traslados. Que tampoco se acaba de convocar