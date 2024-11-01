España examina la posibilidad de mantener en servicio los cazas F-18 Hornet hasta 2040

Esta indicación se produce en una respuesta del gobierno al Parlamento en febrero de 2026 y revela que la retirada de estos aviones, inicialmente prevista para 2030, podría retrasarse debido a las incertidumbres que rodean los programas de reemplazo y la necesidad de preservar la capacidad de combate aéreo. Estimaciones recientes indican que aproximadamente 60 aeronaves podrían permanecer en servicio durante más tiempo, siempre que se realicen ajustes exhaustivos en toda la estructura de apoyo logístico y mantenimiento.