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España examina la posibilidad de mantener en servicio los cazas F-18 Hornet hasta 2040

España examina la posibilidad de mantener en servicio los cazas F-18 Hornet hasta 2040

Esta indicación se produce en una respuesta del gobierno al Parlamento en febrero de 2026 y revela que la retirada de estos aviones, inicialmente prevista para 2030, podría retrasarse debido a las incertidumbres que rodean los programas de reemplazo y la necesidad de preservar la capacidad de combate aéreo. Estimaciones recientes indican que aproximadamente 60 aeronaves podrían permanecer en servicio durante más tiempo, siempre que se realicen ajustes exhaustivos en toda la estructura de apoyo logístico y mantenimiento.

| etiquetas: caza , avión , ejército , f-18 , hornet , f-35 , fcas , dron , harrier
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4 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
Niessuh #3 Niessuh *
cuando empiecen a aparecer drones furtivos capaces de hacer maniobras a 12G los aviones tripulados de primera linea desapareceran. Y para segunda linea te vale un caza del siglo pasado
1 K 22
silencer #1 silencer
mejor no pasar al F35 y esperar al futuro caza europeo de 5ª generación.

Sobre el F-35, vease: www.meneame.net/story/quejas-turquia-sobre-control-estadounidense-flot
1 K 22
placeres #4 placeres
#1 ... Ya pero no veo a F-18 enfrentandose a F-35 marroquies o a lo que se saque de la manga Argelia.. al ritmo que va ese nebuloso caza europeo, los Eurofighter van a tener que aguantar mucho tiempo (O aceptar que los van a masacrar en un ataque sorpresa y luego aguantar con apoyo de tierra-fragatas).
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tul #2 tul
total las estadisticas de siniestros no se pueden disparar mas todavia, ya estamos en cabeza de la otan :troll:
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menéame