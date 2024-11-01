·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8356
clics
Ya no se cortan manipulando: el ejemplo de hoy en El Economista
6231
clics
Haiku "de la lucha de clases"
5024
clics
Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)
4822
clics
¡Aún dicen que el pescado es caro!
3863
clics
El mítico forajido Jesse James fotografiado junto a su asesino Robert Ford
más votadas
747
Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)
291
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
452
EEUU ataca a Albanese: "Vivo una situación insostenible"
448
Activistas de la Flotilla denuncian que fueron tratados con "brutalidad" y que Greta Thunberg sufrió golpes y un trato degradante
352
Masiva e histórica respuesta de Barcelona que desborda las calles contra la guerra en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
76
clics
España y EE.UU. Donde se vive mejor?
¿Es Estados Unidos el mejor país del mundo para vivir? ¿O ha perdido su atractivo como el mejor país del mundo? Acompáñame a hablar sobre la vida en Estados Unidos y la vida en España
|
etiquetas
:
españa
,
eeuu
,
calidad
,
vida
3
1
3
K
43
politica
21 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
3
K
43
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
emmett_brown
No sé dónde se vive mejor, pero tengo claro dónde se come mejor, qué sanidad te atiende mejor y qué presidente rige mejor.
12
K
117
#2
Cantro
*
#1
y no olvides salir a la calle sin tener miedo a comerte una bala perdida
5
K
67
#4
mr._cortimer
#2
díselo a la Hurtado
0
K
10
#9
eldelcerro
#4
recuerda que fue un policía de guardia en la comisaría
0
K
9
#6
lluissubi
*
#1
nooo. En los usa! No hay nada mejor. No hace falta que salgan con lo bien que se está y mal se vive fuera de EEUU.
Todos dentro ydejen al resto tranquilos.
Hay que decir a todos los gringos que no salgan.
2
K
33
#13
WcPC
#6
Venía a decir algo similar.
Mejor no alentar estas noticias, que como empiecen a mudarse norteamericanos a España vamos a tener muchos problemas y muy rápido.
En varios sitios de Mexico donde ha ocurrido esa "avalancha" de usanos la población local está muy jodida.
0
K
12
#17
Aergon
#13
¿Peores que los ingleses? Creo que es difícil de superar sobretodo por la tirria que nos tienen. Algo parecido a lo que sienten la mayoría de gUSAnos hacia los de México.
0
K
12
#19
domadordeboquerones
#1
Siento disentir, en la sanidad yanqui te atienden mejor, es mucho más cara pero está a otro nivel.
Respecto a la comida no puedo estar más de acuerdo.
0
K
6
#3
vicus.
*
Gringolandia a día de hoy, es un país para escapar de él y no volver. Antaño, un país de libertad y oportunidades, hoy, convertido en una dictadura que reprime a los inmigrantes ilegales y legales, discrimina, por opinión ideológica, sexual y religiosa, con un presidente que es un dictador consumado con el mando del botón nuclear. Gringolandia es el cáncer del mundo, aparte de ser un país tercermundista en muchos aspectos.
3
K
57
#11
ElBeaver
#3
Estados Unidos ofrece buenos sueldos, excelentes oportunidades laborales, beneficios fiscales para el ahorro, una gran diversidad de paisajes y culturas sin necesidad de salir del país. Millones de personas ya viven allí, y muchos más sueñan con hacerlo. Definitivamente, no puede ser tan negativo como algunos lo describen.
2
K
20
#16
vicus.
*
#11
Buenos sueldos sí, pero empiezan a menguar cuando mandas a los nenes a la universidad, por lo que te tienes que empeñar de por vida, y ya no hablemos de si te toca un cáncer y sin seguro médico, que en muchos casos no te cubren el tratamiento, y si no tienes seguro te mueres literalmente, en cuanto a los paisajes de acuerdo, es un país bonito, pero está lleno de muy mala gente, de hecho, han elegido al peor presidente posible, un ricachón corrupto, follador de niñas, y un dictador golpista, racista, xenófobo y más cosas .
2
K
52
#21
Thornton
#11
Te olvidas de los índices de delincuencia y criminalidad, los tiroteos en las escuelas, las enormes desigualdades sosciales, el racismo recalcitrante de buena parte de la población, el elevado promedio de horas trabajadas por trabajador, la prácticamente inexistente sanidad pública, los frecuentes abusos policiales....
Hay que contarlo todo.
#16
0
K
20
#8
JuanCarVen
Vivir es USA sin tener la ciudadanía es una ruleta rusa. Por suerte sus ciudadanos sobrevivirán a Trump.
1
K
30
#10
javierchiclana
*
#0
Deberías de añadir la etiqueta [ENG] en el titular.
1
K
27
#20
Supercinexin
#15
No has entendido nada. ¿Eres de derechas? Eso lo explicaría todo.
0
K
18
#5
poxemita
Pues dependera de donde, no es lo mismo en un rancho en California que en un barrio marginal de Chicago que en Ibiza o las 3000.
0
K
10
#12
alcama
#5
Literal. Pero la moda es dar respuestas simples a cuestiones complejas
0
K
5
#14
Supercinexin
#5
El habitante de las 3000 viviendas, después de vender su droga y robar su chatarra, se le pone malo el chiquillo y lo lleva gratis al ambulatorio a que lo vea un médico y lo cure.
El habitante del barrio marginal de Chicago, después de trabajar en el almacén de ferretería honradamente, tiene que ir a casa a lamerse las llagas y ponerse ungüentos porque no tiene seguro médico y esa herida que se hizo con el plato de la bicicleta yendo a currar se le está poniendo muy fea. Ah, y podría venir un Presidente que le pusiera Sanidad Pública, pero él no podrá votarlo, lo tendrán que votar otros, porque de joven estuvo en la cárcel por nosequé movidas y no tiene derecho a voto.
2
K
33
#15
poxemita
#14
¿Quién vive mejor entonces? ¿El rico con un rancho en California o el vendedor de droga y ladrón de chatarra de las 3000?
0
K
10
#7
Galton
Incorrecta: ¿Dónde se sobrevive mejor?
0
K
9
#18
domadordeboquerones
Si tienes pasta en USA pero si eres un tieso en nuestra querida Españita.
0
K
6
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Todos dentro ydejen al resto tranquilos.
Hay que decir a todos los gringos que no salgan.
Mejor no alentar estas noticias, que como empiecen a mudarse norteamericanos a España vamos a tener muchos problemas y muy rápido.
En varios sitios de Mexico donde ha ocurrido esa "avalancha" de usanos la población local está muy jodida.
Respecto a la comida no puedo estar más de acuerdo.
Hay que contarlo todo.
#16
El habitante del barrio marginal de Chicago, después de trabajar en el almacén de ferretería honradamente, tiene que ir a casa a lamerse las llagas y ponerse ungüentos porque no tiene seguro médico y esa herida que se hizo con el plato de la bicicleta yendo a currar se le está poniendo muy fea. Ah, y podría venir un Presidente que le pusiera Sanidad Pública, pero él no podrá votarlo, lo tendrán que votar otros, porque de joven estuvo en la cárcel por nosequé movidas y no tiene derecho a voto.