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España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

La fuerte apuesta de España por las energías renovables en la generación de electricidad hace que avance hacia un modelo energético más autónomo, menos dependiente del gas y menos expuesto a las fluctuaciones del mercado gasista internacional. Estas son unas de las conclusiones de un informe elaborado por el servicio de estudios de BBVA Research, que analiza la transformación del sistema eléctrico español en los últimos años y su creciente compromiso con las energías limpias.

| etiquetas: renovables , energías limpias , energías renovables
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2 comentarios
7 1 0 K 71 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie *
Esa es la teoría, en la práctica este ha sido el uso del gas en el sistema eléctrico en los últimos 4 años.
En los últimos 365 dias llevamos usado más gas que en los dos años anteriores  media
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Gry #2 Gry
#1 te faltan los datos del 2024 y el 2025. :-P
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menéame