España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

La fuerte apuesta de España por las energías renovables en la generación de electricidad hace que avance hacia un modelo energético más autónomo, menos dependiente del gas y menos expuesto a las fluctuaciones del mercado gasista internacional. Estas son unas de las conclusiones de un informe elaborado por el servicio de estudios de BBVA Research, que analiza la transformación del sistema eléctrico español en los últimos años y su creciente compromiso con las energías limpias.