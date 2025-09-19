España cumple 47 meses como nación exportadora neta de electricidad

El sistema eléctrico nacional exportó (a Francia, Andorra, Portugal y Marruecos) 1.924 gigavatios hora en agosto de 2024 y ha exportado 2.130 GWh en agosto de este año (+10,7%), según recoge el último Informe Mensual de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que hace balance de lo sucedido en el sistema eléctrico nacional en agosto. Este mes pasado España ha importado 1.188 gigavatios hora. ¿Saldo neto? 941 GWh a favor. Vendemos a nuestros vecinos más electricidad de la que les compramos. Llevamos haciéndolo ya 47 meses seguid
| etiquetas: appa renovables , interconexiones eléctricas