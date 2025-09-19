edición general
España cumple 47 meses como nación exportadora neta de electricidad

España cumple 47 meses como nación exportadora neta de electricidad

El sistema eléctrico nacional exportó (a Francia, Andorra, Portugal y Marruecos) 1.924 gigavatios hora en agosto de 2024 y ha exportado 2.130 GWh en agosto de este año (+10,7%), según recoge el último Informe Mensual de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que hace balance de lo sucedido en el sistema eléctrico nacional en agosto. Este mes pasado España ha importado 1.188 gigavatios hora. ¿Saldo neto? 941 GWh a favor. Vendemos a nuestros vecinos más electricidad de la que les compramos. Llevamos haciéndolo ya 47 meses seguid

#1 surco
A ver si alguien tiene cojones de decir que eso es corriente..........vale, ya me voy
#2 omega7767
#1 pues la verdad es que tiene chispa el asunto
#9 Klamp
#2 ya están aquí los enchufados...
Cantro #3 Cantro
#1 no te esfuerces, no te vaya a dar un calambre
#7 minossabe
Sí pero el apagón qué? El apagón..., el apagón renovable..., el apagón, repitan conmigo apagón comunista bolivariano...
#5 Marisadoro
Incluido el periodo del llamado "timo" ibérico.
ChatGPT #6 ChatGPT
Menos cierto día de 12 a 24h xD
Andreham #8 Andreham *
¿Eso significa que España está recogiendo dinero del extranjero y por tanto puede reducir su deuda al no tener que comprar energía de fuera? ¿O significa que las empresas de energía privatizadas están ganando dinero y se lo llevan accionistas extranjeros y por tanto no vemos un duro?
#4 encurtido
Noticia que pone los pelos de punta.
SMaSeR #10 SMaSeR
Si de verdad nos pusiésemos en serio con esto, podríamos ser TOP 1 mundiales eh. No por ser mejores ni mas listos sino por tener las condiciones idóneas. Es salir de Zaragoza hacia Huesca o Teruel y tienes desiertos directamente bordeando la autovía xD, con un sol brutal.
