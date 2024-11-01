España bloquea la transferencia de armas desde las bases de EEUU a Israel [ENG]

España ha seguido siendo una nación líder de la UE en aumentar la presión diplomática sobre Israel y tratar de aislarlo. Esta semana su gobierno se ha trasladado a Prohibir a los aviones y barcos militares estadounidenses utilizar su territorio para transferir armas y equipos a Israel. Madrid defiende su decisión como basada en la soberanía de España y en los términos delineados en un acuerdo de defensa bilateral de 1988, en medio de un creciente escrutinio europeo de la acción militar israelí contra los palestinos, que actualmente se centra en