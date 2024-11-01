edición general
12 meneos
12 clics
España bloquea la transferencia de armas desde las bases de EEUU a Israel [ENG]

España bloquea la transferencia de armas desde las bases de EEUU a Israel [ENG]

España ha seguido siendo una nación líder de la UE en aumentar la presión diplomática sobre Israel y tratar de aislarlo. Esta semana su gobierno se ha trasladado a Prohibir a los aviones y barcos militares estadounidenses utilizar su territorio para transferir armas y equipos a Israel. Madrid defiende su decisión como basada en la soberanía de España y en los términos delineados en un acuerdo de defensa bilateral de 1988, en medio de un creciente escrutinio europeo de la acción militar israelí contra los palestinos, que actualmente se centra en

| etiquetas: españa , bases , eeuu , rota , morón , armas , israel , bloqueo
10 2 0 K 108 actualidad
4 comentarios
10 2 0 K 108 actualidad
#1 soberao *
Habrá que ver en qué se concreta en la práctica, que el PSOE siempre tiene muy buenas palabras y lo vende todo muy bien pero luego siempre hay contradicciones entre el discurso y la realidad, por ejemplo:
-Este discurso: m.youtube.com/shorts/nfNb0gv3HAo frente a la realidad de lo que ñueden hacer: www.meneame.net/story/flotilla-sumud-acusa-espana-renunciar-protegerle
2 K 39
#3 Kikoncito
#1 #2 Todo mentira, el caso es que a mi me vendió antena 3, el inmundo y demás medios derechones que no, que USA seguiría libremente llevando armamento...

Abrieron el telenoticias con eso.
1 K 20
#4 eipoc
La operación para calmar las aguas sociales ya está en marcha. El plan B es "hacer algo" porque sabes que la nueva intención es colonizar Gaza desde dentro, poniendo un gobierno títere.
Nunca se les ocurrirá dar armas a Gaza o atacar a Israel.
0 K 11
#2 AMartian
Si acaso en las de uso conjunto, y habría que verlo, será otro brindis al sol de los suyos
0 K 8

menéame