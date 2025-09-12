edición general
España aumentará su contribución a la seguridad aérea del flanco este de la OTAN

España aumentará su contribución a la seguridad aérea del flanco este de la OTAN

Madrid (EFE).- España incrementará su contribución a la seguridad y disuasión del flanco este de la OTAN tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles. En un mensaje publicado en las redes sociales, el Ministerio de Defensa anuncia este aumento de la contribución española «en misiones de vigilancia y control» en coordinación con el planeamiento aliado, aunque no ofrece más detalles de ese incremento.

ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Históricamente la relación de vasallaje impone sufragar fuerzas militares para las guerras del emperador.

Ahora los periodistas decoran con palabras lo que lleva siéndo lo mismo desde que el mundo es mundo.
emmett_brown #3 emmett_brown
He oído en los últimos días y en repetidas ocasiones la expresión del titular: "flanco este", como si los países de la OTAN fuéramos un ejército en formación de batalla. Esta retórica es muy perturbadora y no conduce a nada bueno.
#4 Suleiman
Muy mal por parte de España meternos en berenjenales que no nos van ni nos vienen.... Aixquieren guerra que se la coman ellos con patatas.
sotillo #2 sotillo
Mientras nuestro enemigo del sur se surte de armas yankis, mira que si fuera un ejercicio de distracciones para que Israel y Marruecos invadieran las Canarias y Andalucía
