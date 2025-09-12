España aumentará su contribución a la seguridad aérea del flanco este de la OTAN

Madrid (EFE).- España incrementará su contribución a la seguridad y disuasión del flanco este de la OTAN tras la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles. En un mensaje publicado en las redes sociales, el Ministerio de Defensa anuncia este aumento de la contribución española «en misiones de vigilancia y control» en coordinación con el planeamiento aliado, aunque no ofrece más detalles de ese incremento.