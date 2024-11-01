edición general
España alcanza un récord histórico de agua embalsada en un mes de febrero tras el paso del tren de borrascas

Ningún mes de febrero del histórico del Ministerio de Transición Ecológica (que comienza en 1988) había registrado tanta agua almacenada. En términos absolutos del año, es también la mayor cifra desde abril de 2014. Los embalses de la cuenca de Tinto, Odiel y Piedras son los únicos que no han crecido en los últimos siete días y han bajado del 95,2% al 93,9%.

Supercinexin #2 Supercinexin
Y ahora las eléctricas privadas abrirán compuertas a toda hostia para generar electricidad gratis y cobrárnosla a precio de central nuclear de quinta generación.

Si tan solo esas centrales de generación fueran públicas, ahora España tendría una ventaja competitiva de puta madre o dinero de sobra a través de la tarifa eléctrica para llenar las arcas del Estado y bajar impuestos.

Pero todo eso sería Comunismo, así que preparado la cartera, también los putos liberatas, y pagad al Señor Privado que se esfuerza mucho para haceros felices llevando la luz a vuestro hogar y vuestro negocio, pringaos.
4 K 57
#4 covacho
#2 Todo os viene mal. Pues yo prefiero que generan hidroeléctrica y la cobren a precio de nuclear a que generen nuclear y la cobren como tal. Hay muchas cosas que arreglar en el mundo antes que esta.
1 K 20
sotillo #6 sotillo
#4 Esto es indiscutible, lo genial es que parte de esos beneficios sirvan para mejorar el sistema y hacer los mantenimientos y mejoras necesarias para que dure muchos años
0 K 10
Supercinexin #7 Supercinexin
#4 Eres un lince. Las pillas al vuelo. Llegas al núcleo de la cuestión enseguida, a lo realmente importante.
0 K 19
sotillo #5 sotillo
#2 Esto fue una apuesta de Iglesias que no pudo ser
0 K 10
Pertinax #1 Pertinax *
#0 Tampoco es como para embalasearla creo yo. Está así en el original, pero...
0 K 20
Asimismov #3 Asimismov
San Marcos llena los charcos
y santa Lucía los vacía.

El otoño es lluvioso y el invierno suele ser muy seco en la peninsula Ibérica.
0 K 12

