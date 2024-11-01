España alcanza un récord histórico de agua embalsada en un mes de febrero tras el paso del tren de borrascas

Ningún mes de febrero del histórico del Ministerio de Transición Ecológica (que comienza en 1988) había registrado tanta agua almacenada. En términos absolutos del año, es también la mayor cifra desde abril de 2014. Los embalses de la cuenca de Tinto, Odiel y Piedras son los únicos que no han crecido en los últimos siete días y han bajado del 95,2% al 93,9%.