España alcanza un récord histórico de agua embalsada en un mes de febrero tras el paso del tren de borrascas

Ningún mes de febrero del histórico del Ministerio de Transición Ecológica (que comienza en 1988) había registrado tanta agua almacenada. En términos absolutos del año, es también la mayor cifra desde abril de 2014. Los embalses de la cuenca de Tinto, Odiel y Piedras son los únicos que no han crecido en los últimos siete días y han bajado del 95,2% al 93,9%.
Si tan solo esas centrales de generación fueran públicas, ahora España tendría una ventaja competitiva de puta madre o dinero de sobra a través de la tarifa eléctrica para llenar las arcas del Estado y bajar impuestos.
Pero todo eso sería Comunismo, así que preparado la cartera, también los putos liberatas, y pagad al Señor Privado que se esfuerza mucho para haceros felices llevando la luz a vuestro hogar y vuestro negocio, pringaos.
y santa Lucía los vacía.
El otoño es lluvioso y el invierno suele ser muy seco en la peninsula Ibérica.