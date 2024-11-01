¿Eslovenia abandona la OTAN? [ENG]

El nuevo presidente del Parlamento esloveno ha anunciado un referéndum sobre la salida de la OTAN. ¿Suponen las declaraciones de Zoran Stevanović una amenaza real para la unidad de la Alianza, o son simplemente parte de una estrategia táctica dentro del centro-derecha? Zoran Stevanović, líder del partido antisistema Resni.ca (Verdad), fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Eslovenia el 10 de abril en una votación secreta, con el apoyo de su propio partido, el Partido Democrático Esloveno (SDS), y de Nueva Eslovenia (NSi). El ganador