La escuela redescubre los apuntes: "No sólo ayudan a fijar conceptos, también a enfocar la atención"

El profesor del Departamento de Pedagogía Aplicada de la UAB Màrius Martínez defiende la toma de apuntes como "una oportunidad de aprendizaje potente y valiosa". "Una habilidad interesante que valdría la pena no perder", considera. "El aprendizaje es un proceso complejo en el que vas incorporando en tu patrimonio ideas, valores y lo que llamamos competencias. Es bueno que el alumno escuche ideas y conceptos, sepa discernir qué es lo importante de todo lo que está escuchando y lo anote", resume Martínez.
Es una pérdida de tiempo. El profe debe explicar con ejemplos claros la materia, enseñar a razonar al alumno para entender los libros por sí mismo.
Luego ves que la gran mayoría de estudiantes repasa apuntes con poca antelación al examen y entonces pierden toda su utilidad.
Ahora tengo capacidad para leer ladrillos y extraer la información que necesito para mi trabajo y para mis másteres.