La escuela redescubre los apuntes: "No sólo ayudan a fijar conceptos, también a enfocar la atención"

El profesor del Departamento de Pedagogía Aplicada de la UAB Màrius Martínez defiende la toma de apuntes como "una oportunidad de aprendizaje potente y valiosa". "Una habilidad interesante que valdría la pena no perder", considera. "El aprendizaje es un proceso complejo en el que vas incorporando en tu patrimonio ideas, valores y lo que llamamos competencias. Es bueno que el alumno escuche ideas y conceptos, sepa discernir qué es lo importante de todo lo que está escuchando y lo anote", resume Martínez.