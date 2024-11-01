·
16
meneos
82
clics
El escudo y la espada de las denuncias falsas: Halloween para tertulianos
Dice Juan Soto Ivars, en su reciente entrevista en Jot Down, que las denuncias falsas en materia de violencia de género son claramente superiores a las reconocidas...
etiquetas
denuncias falsas
soto ivars
compartir
#8
Torrezzno
#3
abogadoooo
2
K
37
#7
Alakrán_
Todo está bien, todo está perfecto, las mujeres no son personas con todos sus defectos y virtudes, son seres de luz inmaculados incapaces de caer en bajezas.
Si hay alguien tan mermado para creer que ni 1 de cada 10.000 denuncias es falsa o poco fundada, pues allá él.
De mientras otros capitalizan políticamente este burda mentira escudada en "tecnicismos" que supone la estadística oficial.
En fin...
El porcentaje de condenadas equivale al 0,0082 % de las denunciantes, una cifra muy similar a la de condenados por denuncia falsa en relación con cualquier otro delito.
2
K
32
#14
benjami
No quería decir nada, pero tras una y otra vez, obsesivamente contra mí (y sé de lo que hablo, y aviso a
@eirene
por acoso) va a hacer falta que me defienda tras la campaña del murciano, evidente para mucha gente, por mi X refiriéndome a una denuncia falsa.
Aquí está:
x.com/benjami/status/1984273688988917836
Un abrazo a los pagafantas que imaginan cosas tras que dijese "denuncia falsa".
Sin entrar en detalles, solo conclusiones, porque los detalles van en otro plano que
1
K
30
#10
Fartón_Valenciano
"La presunción de inocencia del denunciado. Ningún Estado de Derecho puede dejar en manos de una persona la posibilidad de destrozar gratuitamente la vida de otra. Porque, como cualquiera entiende, hay locos y miserables de todos los sexos. Locas que denuncian falsamente por venganza y miserables que amenazan con la denuncia para obtener beneficios económicos en un divorcio. Son una ínfima minoría, pero los derechos humanos de cada persona —incluso de una sola persona— son absolutamente
1
K
21
#9
Torrezzno
Finalizo con un consejo a las víctimas: grabad con el móvil o una grabadora a vuestro agresor sin que lo sepa. Eso evitará que os juguéis la condena a una sola carta. Y es absolutamente legal siempre que seáis parte de la conversación.
Con esto a quien se refiere, al hombre o la mujer? No lo deja claro
0
K
20
#12
Resiliencia23
#9
Se refiere a la víctima, que en los casos reales sera la mujer y en las denuncias falsas sera el hombre.
0
K
6
#6
kobofen
Si sumamos a las denuncias falsas, las denuncias por nimiedades y las denuncias instrumentales, no creo que el conjunto baje del 95%, y estoy siendo cauto.
1
K
18
#4
FranBarInstance
#3
el hombre de saco
1
K
12
#11
Resiliencia23
#4
Así llaman a Michael Myers en la primera película de la saga Halloween. "No se puede matar al hombre del saco".
0
K
6
#13
woody_alien
#4
Pues ha mejorado, antes era el hombre de paja. Me esperaré a ver si llega a hombre de lata, lata de labo lalgo.
0
K
12
#1
alcama
Hay Soto Ivars, hay meneo
0
K
5
#2
FranBarInstance
#1
Hay más
@Livingstone85
que Juan Soto
1
K
26
#3
Resiliencia23
#2
Quién es ese?
0
K
6
#5
d5tas
#1
jajaja ni te has leído el meneo
1
K
18
