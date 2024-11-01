edición general
¿Escuchar reguetón activa menos neuronas que escuchar música clásica?

Las neuronas también bailan al ritmo del reguetón. Un estudio confirma que estimula con más intensidad las regiones del cerebro asociadas al placer y al movimiento.

ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Sí, además provoca enfermedades peligrosas, como que el vecino enfermo salga peligrosamente provocado por el ruido de esa bazofia.
FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame
Activa más neuronas, para suicidarse
salteado3 #3 salteado3 *
Activa unas neuronas, apagan otras.

Eso explicaría los problemas para vocalizar.
