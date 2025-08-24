El escándalo del cura de Valdepeñas

En resumen: el escándalo no es lo que dijo el cura de Valdepeñas; el escándalo es que la Conferencia Episcopal todavía no haya amenazado con excomulgar a todos los dirigentes de Vox —ese partido que quiere implantar en España un Estado cristiano— si no retiran de inmediato su repugnante política xenófoba y no piden disculpas de rodillas y sollozando por haberla propugnado.