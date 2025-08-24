En resumen: el escándalo no es lo que dijo el cura de Valdepeñas; el escándalo es que la Conferencia Episcopal todavía no haya amenazado con excomulgar a todos los dirigentes de Vox —ese partido que quiere implantar en España un Estado cristiano— si no retiran de inmediato su repugnante política xenófoba y no piden disculpas de rodillas y sollozando por haberla propugnado.
—¿Quién me salvará de la manipulación?
—¡Yoo, el ChapulinGPT!
Este artículo de El País sobre el “escándalo” del cura de Valdepeñas es un ejemplo de manual de manipulación ideológica disfrazada de reflexión moral ￼. Vamos por partes:
1. Falacia de obviedad: El texto presenta como “pura obviedad” que Jesucristo estaba del lado de los pobres y marginados. Cierto. Pero el salto manipulador viene… » ver todo el comentario