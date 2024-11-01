edición general
La escalada de la vivienda lleva las hipotecas a máximos: el préstamo medio ronda ya los 300.000 euros en Madrid y Baleares

Comprarse un piso en España exige cada vez más esfuerzo económico. El mercado se está calentando cada vez más, impulsado por una tormenta perfecta de precios al alza, financiación más barata, fuerte demanda y escasa oferta.

| etiquetas: vivienda , hipotecas , madrid
13 comentarios
#4 Icelandpeople
Barrio obrero de Madrid. 55 m2 369.000 euros.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
A disfrutar de los votado, fatxapobres.
The_Ignorator #5 The_Ignorator
#1 Pero asi la gente que tiene casa también ve revalorizado su casa y un potencial incremento en los patrimonios.

Así que como ellos son más ricos, de las migajas algo me toca y yo que no me puedo permitir un piso también seré más rico, o algo así.  media
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Te voy a contar un secreto ... o tienes una segunda casa o lo que tienes es polvo, no vale para nada porque tienes que vivir en alguna parte.
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#6 pretendía ser sarcástico y los emojis son de cobardes, así que intuyo no me ha salido bien
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

Tampoco descartes que tenga yo el cerebro un poco cansado/perjudicado a estas horas. :shit:
balancin #3 balancin
eso con un decreto ley se arregla
Connect #11 Connect
¿Pero no era que no había dinero y que la vivienda está muy cara?
Pues yo también lo creo, pero parecer ser que ahí fuera hay otra realidad.
platypu #8 platypu
Pero no ha dicho Pedro I el guapo que vamos como un cohete
#10 eMinister
#8 a ver, eso es culpa de los fachas claramente, Pedro solo es responsable de las cosas buenas.
#13 La_Conquista_Del_Mundo
#8 ah, ahora entiendo el comentario de #2
#2 Borgiano
El cohete
