·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7648
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
5116
clics
Impresionantes diapositivas Kodachrome de la Alemania Occidental de los años 50 captadas por una enfermera itinerante (ENG)
3925
clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión
3067
clics
El 'sorpasso' ecológico de París a Madrid que deja a la Puerta del Sol por los suelos
2678
clics
Turistas israelíes desmontan una cruz en Gales y usan las piedras para hacer una estrella de David
más votadas
333
EEUU e israel se opusieron a reconocer la comida como derecho humanos
428
Colonos israelíes contaminan una fuente de agua palestina (EN)
476
Dimiten varios ministros de Países Bajos como protesta por no lograr que se adopten sanciones contra Israel
526
“LaLigaGate”: Bloqueo masivo de IPs en España pone en jaque páginas legales y la neutralidad de la red
471
La UE se rinde a Trump, admite aranceles del 27,5% sobre los coches y del 15% al vino y le permite contaminar gratis
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
34
clics
Los errores del cine que te harán ver las películas de siempre con otros ojos
Todos hemos visto películas que nos han emocionado, entretenido o marcado, pero también nos han hecho preguntarnos: ¿esto tenía sentido?
|
etiquetas
:
cine
,
películas
1
0
0
K
17
cultura
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
17
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ChatGPT
Resulta que no era fontanero!!
(El de la peli “el fontanero, su mujer, y otras cosas del meter”)
0
K
10
#2
Glidingdemon
A mi me contrataron para una peli porno, hace ya tiempo, yo era el marido que se iba de viaje y estaba roto el fregadero
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
(El de la peli “el fontanero, su mujer, y otras cosas del meter”)