Un error policial retrasa 37 años la identificación de un joven desaparecido en Badalona

José Antonio Díaz tenía 23 años cuando la tarde del 17 de diciembre de 1987 salió de su casa en el barrio de Pomar de Badalona para dar una vuelta. Se despidió de sus padres y de sus tres hermanos. Fue la última vez que lo vieron. En abril de 2024, después de 37 años sin tener noticias de José Antonio, la Policía Nacional informó a la familia de que murió arrollado por un tren la misma tarde de su desaparición. A las 19:05 horas del 17 de diciembre de 1987, un hombre fue atropellado por un tren en la estación Badalona.