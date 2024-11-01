¿Qué era el Xylospongium en la antigua Roma?

Después de hacer tus necesidades, deberás usar el Xylospongium. Un dispositivo considerado el precursor de la escobilla. Consiste en un palo de madera con una esponja amarrada en su extremo. En un fresco de las Termas de los Siete Sabios en Ostia, en el mural (de la zona de las letrinas) se anima al usuario a usar el xylosphongio: “use el Xylospongium”. Investigaciones actuales indican que se utilizaba para limpiarse a sí mismo después de la defecación y luego, en el torrente de agua, se limpiaba para pasárselo al siguiente usuario.