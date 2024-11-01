edición general
Un equipo de Estados Unidos y China convierte los residuos plásticos en gasolina en un solo paso [ENG]

El equipo está formado por investigadores del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico, financiado por el Departamento de Energía de EE. UU., la Universidad de Columbia, la Universidad Técnica de Múnich y la Universidad Normal del Este de China (ECNU). Esta es la primera vez que residuos plásticos mixtos difíciles de degradar se convierten eficientemente en gasolina premium a temperatura y presión ambiente en un solo paso, según una publicación en las redes sociales de ECNU del 18 de agosto.

pingON #1 pingON
la solución al plástico es generar más co2 ... un.plan sin fisuras .....
powernergia #4 powernergia
¿Y no es más práctico saltarnos un paso y quemar directamente los plásticos para extraer su energía?
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Ahora solo falta el que no se usen plásticos.
#3 perica_we
vaya lo que USA y China consiguen si unen........
