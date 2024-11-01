edición general
Epstein, Cuba y la familia Castro

Desde 2019, luego de su muerte en una prisión federal de New York, se conoce que Jeffrey Epstein viajó a Cuba por invitación de Fidel Castro.

#3 xaviazo
Basta ver el caso de Maradona en Cuba, y de las menores que el régimen le otorgaba a este señor.
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
#3 si supieras las historias del hijo de perra dictador Fidel Castro Ruz y sus amantes que se escuchan en Cuba...
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado *
Komando kalimoxo, a trabajar!!!  media
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Criminal y asqueroso pedófilo
¿Con ese innegable don de gentes, este tío podría haber tenido éxito en los negocios sin proporcionar chicas?
DDJ #2 DDJ *
Era un espía, trataría de reunirse con cualquier persona poderosa del mundo. Tener fotos por una reunión con este tipejo no quiere decir nada, incluso aunque sea Aznar, habría que saber si esas reuniones se alargaron en el tiempo, los cometidos etc...
GranTipo #6 GranTipo
esto es propaganda de la mala, despues de ese encuentro se puede ver en los correos que Epstein habla de Castro sí, pero para ponerlo a parir.

Mas información:
latin-american.news/a-photo-and-a-trip-what-is-known-about-the-meeting
harici.com.tr/en/leaked-emails-reveal-epstein-saw-fidel-castros-death-

pero vamos, el interesante a efectos de Epstein es el que esta entre los dos: Andrés Pastrana
jmail.world/search?q=pastrana
