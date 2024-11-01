Envejecimiento y (cambio de paradigma en el) Sector Sociosanitario en España

España afronta hoy una paradoja histórica. Con una esperanza de vida de 84 años —primera en la UE—, cobertura sanitaria universal y un sistema de dependencia en expansión, los indicadores de excelencia en el sector (socio)sanitario conviven con una percepción ciudadana de deterioro creciente. Entre las diversas razones destacamos que el sistema sociosanitario fue diseñado para una pirámide de edad bajo una visión más reactiva que activa. El presente post analiza la magnitud del reto demográfico y el estado real de ambos sectores.