Envejecimiento y (cambio de paradigma en el) Sector Sociosanitario en España

España afronta hoy una paradoja histórica. Con una esperanza de vida de 84 años —primera en la UE—, cobertura sanitaria universal y un sistema de dependencia en expansión, los indicadores de excelencia en el sector (socio)sanitario conviven con una percepción ciudadana de deterioro creciente. Entre las diversas razones destacamos que el sistema sociosanitario fue diseñado para una pirámide de edad bajo una visión más reactiva que activa. El presente post analiza la magnitud del reto demográfico y el estado real de ambos sectores.

Delirante #1 Delirante
Hace poco lo escuché en un podcast y dijo algo muy interesante (en realidad todo lo era, pero esto me marcó): el día que se tomen medidas que intenten solventar el problema que envejecimiento de la población y esperanza de vida producen en las pensiones (él habla de flexibilizar/retrasar la edad de jubilación, teniendo en cuenta la profesión), no deberíamos de culpar a los políticos que lo hagan entonces, sino a los de ahora, que son los que deberían de estar tomando medidas que no están tomando.
