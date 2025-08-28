edición general
Entrevista al herido tras el ataque con cuchillo en Dresde, Alemania: “Volvería a defender a esta mujer” [ALE]

Entrevista al herido tras el ataque con cuchillo en Dresde, Alemania: “Volvería a defender a esta mujer” [ALE]

Por favor, describa exactamente lo que sucedió. ¿Cómo se produjo el altercado? Rudat: La situación se desarrolló muy rápido, como suele ocurrir con la violencia. Por suerte, la policía está investigando y cuenta con todos los recursos para impartir justicia. Cuando los agresores comenzaron a acosar a la mujer en el tranvía, intenté calmar la situación. Mi instinto fue ponerme entre ella y el agresor, extendí mi brazo para crear distancia y proteger su seguridad. El agresor principal dirigió inmediatamente su agresión hacia mí.

platypu
En los 80 era peor, aun recuerdo cuando los yonkis iban con machetes en el tranvia

GeneWilder
#2 Ya retrocedimos más allá de los 80. Nos aproximamos a la época de las Cruzadas.

Aguarrás
#4 Cabronazo. :-> xD

Torrezzno
Menudo fascista y encima machirulo

#1 Grahml *
Traducción de la entrevista:

«John, ¿cómo se encuentra hoy?

John Rudat: Hoy ha sido un día grande e importante. Me siento mejor, y algunos de los vendajes han sido retirados de mi herida. Ahora puedo ver el corte con más claridad.

Por favor, describa exactamente qué ocurrió. ¿Cómo se produjo el enfrentamiento?

Rudat: La situación se desarrolló muy rápido, como suele pasar con la violencia. Por suerte, la policía está investigando y cuenta con todos los recursos necesarios para impartir

…   » ver todo el comentario

Macnulti_reencarnado
Este suceso se queda en anécdota. Todo va bien por Alemania.

www.abc.es/internacional/alemania-sufrio-14000-ataques-cuchillo-pasado

Aguarrás
Encima el buen chaval era modelo y desde ya tiene asumido que su carrera, ATPC. :palm:

salchipapa77
Joder con los alemanes...

platypu
#3 La culpa es de los cuchillos, deberian prohibirlos


