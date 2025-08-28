Entrevista al herido tras el ataque con cuchillo en Dresde, Alemania: “Volvería a defender a esta mujer” [ALE]

Por favor, describa exactamente lo que sucedió. ¿Cómo se produjo el altercado? Rudat: La situación se desarrolló muy rápido, como suele ocurrir con la violencia. Por suerte, la policía está investigando y cuenta con todos los recursos para impartir justicia. Cuando los agresores comenzaron a acosar a la mujer en el tranvía, intenté calmar la situación. Mi instinto fue ponerme entre ella y el agresor, extendí mi brazo para crear distancia y proteger su seguridad. El agresor principal dirigió inmediatamente su agresión hacia mí.
«John, ¿cómo se encuentra hoy?
John Rudat: Hoy ha sido un día grande e importante. Me siento mejor, y algunos de los vendajes han sido retirados de mi herida. Ahora puedo ver el corte con más claridad.
