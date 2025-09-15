edición general
Entrevista a Peio Bilbao: "No entiendo la hipocresía de la UCI, lo de Gaza es un genocidio"

Pello Bilbao (Gernika, 35 años) es ciclista profesional del conjunto Bahrain. Ausente este año de la Vuelta, ha seguido con intensidad todas las protestas propalestinas que se han producido en la ronda española. "[...]no entiendo la hipocresía de la UCI cuando con el Gazprom ruso tomaron una decisión distinta. No entiendo la diferencia." [...] "En el pelotón hay muchos compañeros que piensan igual. Yo diría que es la mayoría, pero nadie lo dice tan claro como yo, así que lo más sencillo es no pronunciarse y evitar situaciones incómodas."

Supercinexin #1 Supercinexin
Es muy fácil de explicar: la UCI, básicamente, como tantos y tantos organismos "internacionales", utiliza el deporte para hacer política.

Y luego, como hacen todos, proyecta y acusa a los demás exactamente de eso.
rnd #3 rnd
#1 Para ganar dinero sin escrúpulos diría yo.
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Es muy fácil de entender. Si al Israhell de Netannazi le va mal, muchos hijos de puta se quedarán sin cobrar.
#2 BurraPeideira_
Pues hay que tener huevos gordos para decir eso desde un equipo que se llama team bahrein victorius...
exmarginalexquoque #4 exmarginalexquoque
Pues no hubiera pasado nada por que los ciclistas salieran una mañana con la bandera palestina para que se viera que ellos también estaban mayoritariamente contra el genocidio.
El no pronunciamiento de los ciclistas no les ha dado buena imagen.
#6 R2dC
#4 Son currelas que tienen que llevar su pan a casa. Suficiente tienen con la incertidumbre en un año normal.

Peio tiene 35 tacos, máximo 6 años antes de que se retire y ya ha debido de cobrar lo suficiente como para revindicar lo que le salga de los cojones, como Bardem.
