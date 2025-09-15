Entrevista a Peio Bilbao: "No entiendo la hipocresía de la UCI, lo de Gaza es un genocidio"

Pello Bilbao (Gernika, 35 años) es ciclista profesional del conjunto Bahrain. Ausente este año de la Vuelta, ha seguido con intensidad todas las protestas propalestinas que se han producido en la ronda española. "[...]no entiendo la hipocresía de la UCI cuando con el Gazprom ruso tomaron una decisión distinta. No entiendo la diferencia." [...] "En el pelotón hay muchos compañeros que piensan igual. Yo diría que es la mayoría, pero nadie lo dice tan claro como yo, así que lo más sencillo es no pronunciarse y evitar situaciones incómodas."