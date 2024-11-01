Entrevista de Juan Soto Ivars a Ketty Garat

El caso Ábalos durante años se vendió (entre comisiones, mascarillas e hidrocarburos) como una historia de prostitución y excesos personales. Pero Ketty Garat (que fue la primera en publicar sobre las cosas de Jose Luis) lo coloca en el plano de "Sacad mierda de este que hay una trama de corrupción mucho más grande que tapar. Distraedlos. Santos ve a filtrar cosas". Ábalos es un socialista caído en desgracia (más que nada) porque había que sacrificar a alguien. Había que montar una operación de control de daños para que el problema no suba más

4 comentarios
pitercio #1 pitercio *
Pinchar ese enlace es como pisar descalzo en un clavo con tétanos.
#2 Ovidio
#1 Con tétanos de sida canceroso
DrEvil #3 DrEvil
Valiente #0!
#4 Ovidio
#3 Soto Ivars, Garat y The Objective. Combo ganador en Psoéame
