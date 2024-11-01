edición general
3 meneos
17 clics

Entrevista a Félix Bolaños

Entrevista al Ministro de Justicia ñ, que anuncia nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que NO afectará a ningún proceso abierto

| etiquetas: ministro , de , justicia
2 1 0 K 20 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 20 actualidad
Escafurciao #1 Escafurciao
Su primo roberto me hacía más gracias con sus chistes, que no dice, espera y verás.
0 K 7

menéame