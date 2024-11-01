Entrecanales (Acciona) lanza el órdago: crear un “gigante europeo” con Nordex para plantar cara a China en el sector eólico

José Manuel Entrecanales aprovecha el escenario del décimo aniversario de la entrada de Acciona en Nordex para lanzar una de las propuestas más ambiciosas del sector energético europeo. El presidente de Acciona plantea abiertamente una megafusión de fabricantes eólicos europeos que permita plantar cara a la hegemonía china en el sector. Lo hace con un mensaje claro y es que la compañía española, que controla el 47,1% de Nordex, vota a favor si se dan las condiciones. Entrecanales invoca el modelo de Airbus como referencia industrial.