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Entrecanales (Acciona) lanza el órdago: crear un “gigante europeo” con Nordex para plantar cara a China en el sector eólico

José Manuel Entrecanales aprovecha el escenario del décimo aniversario de la entrada de Acciona en Nordex para lanzar una de las propuestas más ambiciosas del sector energético europeo. El presidente de Acciona plantea abiertamente una megafusión de fabricantes eólicos europeos que permita plantar cara a la hegemonía china en el sector. Lo hace con un mensaje claro y es que la compañía española, que controla el 47,1% de Nordex, vota a favor si se dan las condiciones. Entrecanales invoca el modelo de Airbus como referencia industrial.

| etiquetas: nordex , campeón europeo , entrecanales , eólica , aerogeneradores
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6 comentarios
2 1 0 K 26 actualidad
Joker_2O #1 Joker_2O
Regalar todo el mercado a una única empresa, ¿quempodria salir mal?
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Arkhan #3 Arkhan
#1 Salir mal, ¿para quien? La creación de un monopolio de ese calibre solamente llevaría más clientes a los fabricantes chinos con los clientes buscando competencia.
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Laro__ #6 Laro__
#1 ¿Todo el mercado? Creo que alrededor del 75% mundial lo está produciendo China, aunque apenas exporta un 5% de su producción. (El 95% restante lo está instalando en su territorio).

Vestas, GE Vernona, Siemens Gamesa etc. apenas tendrían un 25% de esa tarta a día de hoy...
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#5 kaos_subversivo
Mas falta de competencia para que China no te coma la tostada por falta de competencia? Lo he entendido bien?
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#4 duckcurve
Edito el título para mencionar que Nordex es un fabricante de aerogeneradores.
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MrBorji #2 MrBorji
No me parecería mal, pero siendo Acciona, que gusta de corromper, me tira un poco atrás.
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menéame