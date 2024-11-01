¿Algo más? Pues que Mullvad fue censurado en el Reino Unido [eng]

El Reino Unido está intensificando su censura y vigilancia masiva. Cuando Mullvad intentó abordar este tema con el anuncio de televisión «¿Y entonces?», fue prohibido en la televisión británica. La campaña de publicidad exterior que pretendía criticar la prohibición del anuncio también fue paralizada en gran medida. Aquí puedes ver los anuncios prohibidos y explorar la campaña completa.
| etiquetas: mullvad , censurado , uk , vpn , verificación edad
El anuncio es buenisimo
www.youtube.com/watch?v=lAmsz8qZ0ls
Son unos cracks los de mullvad. Como no les dejaron salir en la tele se fueron al metro.
En UK gracias a las medidas para proteger a los niños que tanto quiere copiar España están creando un montón de usuarios de VPN.