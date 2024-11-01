edición general
¿Algo más? Pues que Mullvad fue censurado en el Reino Unido [eng]

El Reino Unido está intensificando su censura y vigilancia masiva. Cuando Mullvad intentó abordar este tema con el anuncio de televisión «¿Y entonces?», fue prohibido en la televisión británica. La campaña de publicidad exterior que pretendía criticar la prohibición del anuncio también fue paralizada en gran medida. Aquí puedes ver los anuncios prohibidos y explorar la campaña completa.

Fijaos el cariz que está tomando la cosa. En UK prohíben una campaña publicitaria en contra de la vigilancia masiva. En España bloquean IPs y VPN. Reconocimiento facial en todos los sitios, verificaciones de edad, puertas traseras... Pero es por nuestra seguridad.

El anuncio es buenisimo


www.youtube.com/watch?v=lAmsz8qZ0ls

Son unos cracks los de mullvad. Como no les dejaron salir en la tele se fueron al metro.
Mullvad no les mola, normal, va como un tiro, ni guarda ni pasa logs, se puede pagar en efectivo o con Monero, multihop.
