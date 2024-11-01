¿Algo más? Pues que Mullvad fue censurado en el Reino Unido [eng]

El Reino Unido está intensificando su censura y vigilancia masiva. Cuando Mullvad intentó abordar este tema con el anuncio de televisión «¿Y entonces?», fue prohibido en la televisión británica. La campaña de publicidad exterior que pretendía criticar la prohibición del anuncio también fue paralizada en gran medida. Aquí puedes ver los anuncios prohibidos y explorar la campaña completa.