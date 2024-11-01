edición general
“El enemigo no es el inmigrante sino esos millonarios que encontraron en Madrid un paraíso fiscal”

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid defiende que la izquierda sí tiene opciones de gobernar la Comunidad, como las hubo en el tamayazo o cuando Ayuso pactó con Vox, pide combatir el discurso de la extrema derecha contra los inmigrantes y que el PSOE dé un giro a las políticas de vivienda “o los españoles se lo harán pagar caro”

Autarca #1 Autarca *
Y los empresaurios, que se frotan las manos con el ejercito industrial de reserva casi infinito que les ha traído la globalización

Y los políticos que les sirven
#5 Borgiano
#1 Exacto, los inmigrantes que viven hacinados y matándose a trabajar son víctimas, los malos son los empresaurios que los piden y los políticos que se los traen.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
a estas alturas como dijo el sabio, prendedle fuego a todos que ya diosito reconocera a los suyos
platypu #3 platypu
Más Madrid defiende que la izquierda sí tiene opciones de gobernar la Comunidad Más Madrid defiende que la izquierda sí tiene opciones de gobernar la Comunidad Más Madrid defiende que la izquierda sí tiene opciones de gobernar la Comunidad Más Madrid defiende que la izquierda sí tiene opciones de gobernar la Comunidad
#4 Galton
Por si hay alguna duda sobre el enemigo real...

www.youtube.com/watch?v=2CVzT7zyvGg&list=RD2CVzT7zyvGg&start_r
