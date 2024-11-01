“El enemigo no es el inmigrante sino esos millonarios que encontraron en Madrid un paraíso fiscal”

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid defiende que la izquierda sí tiene opciones de gobernar la Comunidad, como las hubo en el tamayazo o cuando Ayuso pactó con Vox, pide combatir el discurso de la extrema derecha contra los inmigrantes y que el PSOE dé un giro a las políticas de vivienda “o los españoles se lo harán pagar caro”