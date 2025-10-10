edición general
Encuentran en Cala Calderer (Menorca) un nido de tortuga marina con 25 crías vivas

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado del hallazgo en Menorca del tercer nido de tortuga marina de esta temporada en las Islas Baleares.

| etiquetas: menorca , cala calderer , tortuga marina , crías , nido
