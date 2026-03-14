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El encontronazo entre Rodrigo Sorogoyen y Oliver Laxe en un karaoke por las críticas a “Sirat”

Después de que Sorogoyen criticara su filme, Laxe respondió calificando de 'estúpida' una opinión técnica y lo tachó de no ser un 'director verdadero'

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