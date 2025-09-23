·
Encendedor Bamag
#2
: «#1 Por el titulo diría que un mechero, por el dibujo una mazmorra del D&D»
yende
2025-09-23 13:30:51
#3
Kamillerix
¿Una espoleta?
0
K
10
#1
jdmf
¿Qué es ésto exactamente?
0
K
9
#2
yende
#1
Por el titulo diría que un mechero, por el dibujo una mazmorra del D&D
3
K
27
#6
jdmf
#2
#4
#5
Gracias
0
K
9
#4
O.OOЄ
#1
Un diseño de la empresa Pinstsch Bamag AG , una importante empresa ingeniera alemana hasta que fue comprada por el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza en 1967. Destrozó la empresa y vendió las divisiones lucrativas individuales, que actualmente no existen o forman parte de otras empresas. Si te suena el nombre, es porque fue el mecenas del museo Thyssen-Bornemisza influenciado por su quinta esposa, Carmen "Tita" Cervera.
0
K
9
#5
woody_alien
#1
Un encendedor y válvula de paso para para faroles de gas, creo.
0
K
11
