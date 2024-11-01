Una empresa privada que lucha contra la piratería en línea no puede actuar impunemente (ENG)

Con la nueva temporada de fútbol en marcha en España y la orden de bloqueo de LaLiga aún en vigor bajo la autoridad de un juez, el overblocking sigue siendo un gran problema en España según los informes. La temporada pasada vimos cómo el implacable bloqueo de direcciones IP apuntaba una y otra vez a las direcciones IP compartidas de Cloudflare. Sin ninguna urgencia evidente para garantizar que esos bloqueos se levantaran cuando ya no fueran necesarios (es decir, después de que terminaran los partidos de LaLiga), el bloqueo siguió (...)