Una empresa privada que lucha contra la piratería en línea no puede actuar impunemente (ENG)

Con la nueva temporada de fútbol en marcha en España y la orden de bloqueo de LaLiga aún en vigor bajo la autoridad de un juez, el overblocking sigue siendo un gran problema en España según los informes. La temporada pasada vimos cómo el implacable bloqueo de direcciones IP apuntaba una y otra vez a las direcciones IP compartidas de Cloudflare. Sin ninguna urgencia evidente para garantizar que esos bloqueos se levantaran cuando ya no fueran necesarios (es decir, después de que terminaran los partidos de LaLiga), el bloqueo siguió (...)

#2 casicasi
La justicia española, jajaja.
#1 PerritaPiloto
Y además es que no hay ninguna garantía de que vayan a pagar por ver el fútbol si se lo bloqueas. Al final a los que les interesa irán a casa de otro que pague para verlo y los que no puedan verlo gratis se dirán aver otra cosa gratis que no les implique cada semana buscarse un servidor distinto y que se les corte.
#3 termopila
#1 Porque el objetivo solo es molestar al ciudadano, cuando esté los suficiente molesto y este conozca bien la situación, dejar de hacerlo a cambio de un canon a todas las conexiones de internet y todo dispositivo que se conecte a internet (aunque sea una lavadora, un aire acondicionado o un robot aspirador), eso es lo que se busca, que pagues por el futbol lo veas o no, pero saben que eso no es posible sin hacer esto primero
#4 PerritaPiloto
#3 Por eso Telefónica lo puso opcional al principio con un suplemento pero luego le subió a todo el mundo la factura a cambio de ese suplemento y lo incluyó. Porque el fútbol si hay que pagarlo les interesa a cuatro forofos, pero si es gratis entonces si que lo ve más gente.
#5 ombresaco
#3 lo dudo mucho, hay demasiadas cosas, y hasta los legisladores (analfabetos tecnológicos en su mayoría) se iban a dar cuenta de la barbaridad. Por otro lado, ¿es posible saber cuántos equipos tengo conectados detrás del router?
#6 termopila
#5 No, pero la idea es que cuando vayas a comprar un dispositivo que tenga wifi entonces te cobrarían el canon, igual que ahora se hace con el canon de la SGAE para todo lo que tenga un almacenamiento
