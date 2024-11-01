·
Emmanuel Chabrier: "España" (Rapsodia para orquesta)
Orquesta sinfónica de la radio de Frankfurt, director Alain Altinoglu.
españa
,
chabrier
,
música
,
clásica
,
orquesta
