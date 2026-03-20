Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter antes de la adquisición en 2022, determina un jurado

Un jurado de California falló mayoritariamente este viernes a favor de los accionistas de Twitter, quienes acusaron al multimillonario Elon Musk de hacer declaraciones falsas y de hacer caer intencionalmente las acciones de la compañía de redes sociales antes de su adquisición por US$ 44.000 millones en 2022. Sin embargo, absolvieron a Musk de las acusaciones de participar en un “plan” para defraudar a los inversionistas.