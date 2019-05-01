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Elogio de la mesa

Elogio de la mesa

Últimamente sigo con gran interés las retransmisiones en directo de los torneos de ajedrez. Dirán que qué aburrimiento; nada más lejos de la verdad.

| etiquetas: ajedrez , mesa
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