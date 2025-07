Ellen DeGeneres explica su mudanza tras la victoria de Donald Trump: "Nos quedamos aquí"

La relación entre Ellen DeGeneres y Donald Trump ha sido objeto de atención pública en varias ocasiones. La actriz, conocida por su postura progresista y por ser un referente en el activismo LGTBIQ+ Al ser preguntada si ella "tendría a Trump en su programa", DeGeneres no dudó en su negativa"... no puedo tener a alguien que siento que no solo es peligroso para el país y personalmente para mí como mujer gay, sino también para el mundo. Nos está dividiendo a todos. No quiero que venga al programa"