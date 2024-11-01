edición general
Elegancia Art Déco: Impresionantes carteles de la década de 1930 de William P. Welsh

Elegancia Art Déco: Impresionantes carteles de la década de 1930 de William P. Welsh  

William P. Welsh (1889–1984) fue un ilustrador y pintor estadounidense de gran talento cuyo trabajo definió el sofisticado estilo visual de la publicidad y los medios de comunicación de mediados del siglo XX. La versatilidad artística de Welsh fue una de sus mayores virtudes; se sentía tan cómodo creando murales impactantes a gran escala como pintando retratos delicados e íntimos. Durante la época del Art Déco, su obra solía presentar formas estilizadas y una sensación de dignidad monumental, pero siempre con un toque cálido y humano.

Hay art déco, hay meneo!!
#1 Soy muy amante del art déco.
Me fascina todo.
