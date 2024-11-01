edición general
Elecciones aragonesas: de las movilizaciones al 8F ¿Qué izquierda para tumbar los planes de la derecha?

El camino al 8F discurre entre la división de PP y VOX que anticipó las elecciones aragonesas, la presentación de CHA, Podemos e IU-Sumar por separado, pero buscando reeditar bloques junto al PSOE; importantes movilizaciones de rechazo a los ataques a la educación pública y la amenaza de un gobierno de derecha y extrema derecha recargado. ¿Las luchas tienen que limitarse a ser una base de maniobra para presionar a que se hagan pactos “por arriba” o deberían desatarse las fuerzas para tumbar las políticas de derecha las aplique quien las aplique

Pueden votar a la derecha negacionista del cambio climático, aunque no creo que eso sea bueno para Aragón, a a derecha moderada que el el PSOE o votar a la izquierda que más le guste, si el votante es auténticamente de izquierdas ya sabe a quién votar. ¡Suerte Aragón!
Pues al psoe porque los otros 4 son tan inútiles que no son capaces de ir juntos consiguiendo así ganas de calle
