Elecciones aragonesas: de las movilizaciones al 8F ¿Qué izquierda para tumbar los planes de la derecha?

El camino al 8F discurre entre la división de PP y VOX que anticipó las elecciones aragonesas, la presentación de CHA, Podemos e IU-Sumar por separado, pero buscando reeditar bloques junto al PSOE; importantes movilizaciones de rechazo a los ataques a la educación pública y la amenaza de un gobierno de derecha y extrema derecha recargado. ¿Las luchas tienen que limitarse a ser una base de maniobra para presionar a que se hagan pactos “por arriba” o deberían desatarse las fuerzas para tumbar las políticas de derecha las aplique quien las aplique