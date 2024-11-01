El precio del honor

El "ciudadano particular" Alberto González Amador se ha querellado (junto con un tropel de acusaciones populares) contra el fiscal general del Estado acusándole de haber cometido un delito de revelación de secretos (...) La trascendencia del caso exige televisar el juicio utilizando la señal institucional. Es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta como acusado ante el Tribunal Supremo. Los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a conocer todo lo que pueda suceder en las sesiones del juicio.