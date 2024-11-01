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El método Feijóo
¡Maldita sea! ¿Qué tiene que pasar para que condenes públicamente las acciones genocidas de Netanyahu?
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#1
laruladelnorte
El “Efecto Avestruz” es un sesgo cognitivo que actúa como mecanismo de evitación de cualquier creencia o afirmación que contradiga el marco mental del individuo o grupo cuestionado.
Frijolito el valiente usa este método con todo lo que le incomoda.
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