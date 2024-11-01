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El método Feijóo

El método Feijóo  

¡Maldita sea! ¿Qué tiene que pasar para que condenes públicamente las acciones genocidas de Netanyahu?

| etiquetas: viñeta , feijóo , bernardo vergara
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1 comentarios
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#1 laruladelnorte
El “Efecto Avestruz” es un sesgo cognitivo que actúa como mecanismo de evitación de cualquier creencia o afirmación que contradiga el marco mental del individuo o grupo cuestionado.

Frijolito el valiente usa este método con todo lo que le incomoda. :foreveralone:
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