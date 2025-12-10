El Menéame "exprimido"

He estado desconectado de Menéame durante mucho tiempo. Veo que todo sigue igual, con las mismas disputas, pero esta vez me ha llamado mucho la atención el fenómeno del "Menéame Expandido", presentado en esta página: www.renegados.es/expanse

Resulta que hay una proliferación incontrolada de clones de Menéame con intenciones claramente perversas, así que he decidido documentarme sobre el asunto para ver si podemos sacar algo en claro.

La primera mención que encuentro al Menéame Expandido está aquí: blog.meneame.net/2025/10/24/algunos-apuntes-sobre-el-benday/ por @imparsifal, quien simplemente parece querer dar nombre a este fenómeno. El fenómeno va más allá de la creación de meros clones de Menéame e incluye un número considerable de canales de Telegram, algunos muy antiguos, que se remontan a la época de Mediatize.

Parece que estos proyectos han encontrado un nicho en las carencias de Menéame, o bien buscan oponerse a su normativa estricta de publicación, ofreciendo a los usuarios más libertad para publicar contenidos de todo tipo y procedencia.

En concreto, en Renegados han creado un agregador desde cero, totalmente adaptado al internet actual, en contraposición a Menéame, cuyo software tiene ya más de 15 años, aunque no parece que hayan tenido mucho éxito en el intento.

Los de Tardigram han optado por lo que llaman "fediverso"; son los más agresivos en extraer usuarios de Menéame, hasta el punto de llegar a solicitar prueba de cuenta en Menéame para participar en su agregador.

También aparecen otros agregadores como Mediatize, del que es innecesario hablar porque todos conocemos su historia, y otro llamado Killbait, que ha optado por dar prominencia a la IA: sus publicaciones son revisadas previamente por una inteligencia artificial para detectar sensacionalismo.

Lo que realmente llama la atención es que todos hayan surgido de repente y de golpe, compartiendo además una infraestructura común. Destaca especialmente este enlace: app.renegados.es/es/aggregators-network, donde, además de lo que ellos denominan "Expanse", reconocen abiertamente que forman parte de una red.

¿Por qué aparecen todos en el mismo sitio de Renegados y quién está detrás de todo esto? Una simple consulta de whois en el dominio revela que todo procede de Murcia.

En todo esto parece haber una intencionalidad clara, una especie de estrategia enrevesada con objetivos poco transparentes. Tengo la sensación de que todos estos satélites no son más que la marca blanca de Renegados o de "Remurcianos".

Al llevar tiempo desconectado, seguramente me he perdido muchas cosas. Espero vuestras aclaraciones y aportaciones en los comentarios.