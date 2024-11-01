edición general
El ejército de Marruecos continúa creciendo con la ayuda de Israel: así son sus fuerzas armadas

La estrecha relación con Washington se refleja en la participación conjunta en ejercicios militares de envergadura como las maniobras African Lion.

Al ejército de Marruecos le queda mucho para ser un ejército importante. Lo cual no quita que lo vaya a ser algún día. Pero crear un ejercito moderno es enormemente caro y eso se logra con el paso de los años. Además de que siguen con una fuerte corrupción entre sus soldados, que además cobran poco y están muy mal equipados.

Pero para lo que tienen que controlar, teniendo en cuenta que es un país con un fuerte crecimiento económico y en desarrollo de infraestructuras, pues está bien. Pero nunca llegará a ser un ejército como para meterse con la OTAN.
#1 Net&Yahoo los necesita fuertes para cuando deporten a los palestinos al Sahara.
#2 o hacia Europa a través de Marruecos
