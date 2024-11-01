Los ejecutivos de Steam, Discord y Twitch, llamados a declarar ante el Congreso por la "radicalización" de los usuarios [EN]

Los directores ejecutivos de Discord, Steam, Twitch y Reddit han sido convocados al Congreso para testificar sobre la "radicalización de los usuarios de foros en línea" en esas plataformas, anunció el miércoles el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. "El Congreso tiene el deber de supervisar las plataformas en línea que los radicales han utilizado para promover la violencia política", dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, republicano de Kentucky, en un comunicado. "Para