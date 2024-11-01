edición general
Los ejecutivos de Steam, Discord y Twitch, llamados a declarar ante el Congreso por la "radicalización" de los usuarios [EN]

Los directores ejecutivos de Discord, Steam, Twitch y Reddit han sido convocados al Congreso para testificar sobre la "radicalización de los usuarios de foros en línea" en esas plataformas, anunció el miércoles el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. "El Congreso tiene el deber de supervisar las plataformas en línea que los radicales han utilizado para promover la violencia política", dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, republicano de Kentucky, en un comunicado. "Para

12 3 0 K 136 tecnología
johel #2 johel *
Por alguna razon $e le$ ha e$capado lo que pasa en twitter, facebook, todos los youtuber$ que incitan al odio diariamente, lo que dice cierta IA $upremacista... y lo que dice el pre$$idente junto a su cohorte de palmeros, claro.
10 K 111
Triborato #3 Triborato
#2 a ver que a lo mejor les llaman a declarar porque sus plataformas no han radicalizado lo suficiente a ojos de la casa blanca.
4 K 46
johel #11 johel
#3 Tiene mas pinta, si, igual alguno ha puesto la bandera palestina en su canal y lo van a acusar de traicion.
1 K 18
comadrejo #14 comadrejo
#3 O no han pagado la coima trumpista. :troll:
0 K 12
TooBased #1 TooBased
Como era un hombre cis blanco, la culpa es de los videojuegos
2 K 31
#7 R2dC
#1 Alguna de las filtraciones de World of Tanks (o como se llame ese juego) han sido en sus foros de especificaciones de tanques "confidenciales". También está la filtración por discord de aquel subnormal que mando documentos clasificados para demostrar lo cool que era.

No hablan de rojos con lo de "radicalización", no?
0 K 14
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
Comienza la censura en la dictadura Trumpista.
Es un toque de atención.
1 K 24
Gry #9 Gry
Al final van a seguir el modelo chino de censura online, solo que cada 4 años tendrán que que reescribir las reglas de lo que es políticamente correcto.

Espera, eso me recuerda a 1984...
0 K 16
Penetrator #4 Penetrator
¿Steam se usa para radicalizar a la gente? ¿En serio? :-O
0 K 12
unlugar #5 unlugar
#4 Esto te dará una idea de qué tipo de radicalización podría haber
"In 2024, the Anti-Defamation League reported that Steam was "rife with extremism and antisemitism" across Steam Community groups."
1 K 25
Penetrator #6 Penetrator
#5 ¿Pero qué cojones...? ?(
0 K 12
unlugar #10 unlugar
#6 en.wikipedia.org/wiki/Anti-Defamation_League
Con razón en otro comentario se pregunta por qué no están X, Facebook y otros conocidos.
0 K 9
#8 R2dC
#4 "terroristas" han utilizado juegos online para mandarse mensajes entre ellos. No se si van por ahí los tiros.
0 K 14
#15 XXguiriXX
#4 Mi avatar es una bandera de Palestina, tal vez eso le escuece a algún tarado, que nunca faltan.
0 K 12
#13 perica_we
cyka blyat!
0 K 7

